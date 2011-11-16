Dondurmalı Çikolatalı Kırıntı Pasta

Sofra Tarifi

1 adet kakaolu hazır pandispanya (yuvarlak ve iki katlı) 1 çay bardağı sıcak su 1 tatlı kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı neskafe Kreması için: 1 paket kakaolu hazır pasta kreması 1 su bardağı süt 200 gram vanilyalı dondurma 2 çorba kaşığı kakao 1 tatlı kaşığı neskafe 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu Üzeri için: 1 dal nane 1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

YAPILIŞI

Pandispanyanın alt parçasını düz bir servis tabağına yerleştirin. 1 tatlı kaşığı toz şeker ve neskafeyi 1 çay bardağı sıcak suya katıp karıştırın ve bununla keki ıslatın. Pasta kremasını derin bir kaba koyup üzerine süt ekleyin. Mikserin önce düşük sonra da hızlı devriyle toplam 2 dakika çırpın. Kremaya dondurmayı, kakaoyu, neskafeyi ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip karıştırın. Kremanın yarısını ıslattığınız kekin üstüne yayın. Keki buzdolabında yarım saat bekletip dışarı çıkartın. Kalan kremayı kubbe şekli vererek pastanın üzerine sıvayın. Yeniden dolaba koyup dondurun. Kalan kek parçasını robotta çekip toz haline getirdikten sonra buzdolabından çıkardığınız pastanın üstüne dökün. Dolmalık fıstığı serpin ve nane ile süsleyerek servis yapın.