Dondurmalı Çikolatalı Sandviçler

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket krem şanti
1 su bardağı süt
3 top karadutlu ve
kaymaklı dondurma
1 su bardağı damla çikolata
12 adet yulaflı bisküvi
Üzeri için:
1 adet bitter çikolata (80 gram)
2 çorba kaşığı krema
1 çay bardağı iri dövülmüş fındık
5-6 adet çilek
YAPILIŞI
Krem şantiyi sütle çırpın ve dondurmayı eritmeden içine koyun. Damla çikolatayı ekleyip karıştırın. 6 adet yulaflı bisküviyi düz bir zemine koyup hazırladığınız karışımı üstlerine paylaştırın. Kalan bisküvileri bunların üstüne kapatıp derin dondurucuda 1 saat bekletin. Üzerini süslemek için çikolatayı benmari usulü eritin. İçine kremayı karıştırıp bisküvilerin üstüne bir fırça ile 2-3 kat sürün. Sandviçlerin kenarlarını fındığa bulayın. Bu kez buzdolabının normal kısmına koyup 2-3 saat bekletin. Çilekle süsleyerek servis yapın.