Dondurmalı Çikolatalı Sandviçler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krem şantiyi sütle çırpın ve dondurmayı eritmeden içine koyun. Damla çikolatayı ekleyip karıştırın. 6 adet yulaflı bisküviyi düz bir zemine koyup hazırladığınız karışımı üstlerine paylaştırın. Kalan bisküvileri bunların üstüne kapatıp derin dondurucuda 1 saat bekletin. Üzerini süslemek için çikolatayı benmari usulü eritin. İçine kremayı karıştırıp bisküvilerin üstüne bir fırça ile 2-3 kat sürün. Sandviçlerin kenarlarını fındığa bulayın. Bu kez buzdolabının normal kısmına koyup 2-3 saat bekletin. Çilekle süsleyerek servis yapın.