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Dondurmalı Çikolatalı Sandviçler

Dondurmalı Çikolatalı Sandviçler
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

3 top karadutlu ve

kaymaklı dondurma

1 su bardağı damla çikolata

12 adet yulaflı bisküvi

Üzeri için:

1 adet bitter çikolata (80 gram)

2 çorba kaşığı krema

1 çay bardağı iri dövülmüş fındık

5-6 adet çilek

YAPILIŞI

Krem şantiyi sütle çırpın ve dondurmayı eritmeden içine koyun. Damla çikolatayı ekleyip karıştırın. 6 adet yulaflı bisküviyi düz bir zemine koyup hazırladığınız karışımı üstlerine paylaştırın. Kalan bisküvileri bunların üstüne kapatıp derin dondurucuda 1 saat bekletin. Üzerini süslemek için çikolatayı benmari usulü eritin. İçine kremayı karıştırıp bisküvilerin üstüne bir fırça ile 2-3 kat sürün. Sandviçlerin kenarlarını fındığa bulayın. Bu kez buzdolabının normal kısmına koyup 2-3 saat bekletin. Çilekle süsleyerek servis yapın.
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