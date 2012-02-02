Dondurmalı Çikolatalı Sufle

Sofra Tarifi

3 adet yumurta 1 çay bardağı toz şeker 1 çorba kaşığı un 100 gram bitter çikolata 2 çorba kaşığı tereyağı Dondurma ve çikolata sos

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri mikserle 3 dakika çırpın. İçine unu ilave edip mikserle karıştırmaya devam edin. Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritip, yumurtalı karışıma ekleyin. Yağlanmış küçük sufle kaplarına malzemeyi paylaştırın. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında 10 dakika pişirip, çıkarın. Dondurma ve çikolatalı sosla servis yapın.