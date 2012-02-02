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Dondurmalı Çikolatalı Sufle

Dondurmalı Çikolatalı Sufle
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çorba kaşığı un

100 gram bitter çikolata

2 çorba kaşığı tereyağı

Dondurma ve çikolata sos

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri mikserle 3 dakika çırpın. İçine unu ilave edip mikserle karıştırmaya devam edin. Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritip, yumurtalı karışıma ekleyin. Yağlanmış küçük sufle kaplarına malzemeyi paylaştırın. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında 10 dakika pişirip, çıkarın. Dondurma ve çikolatalı sosla servis yapın.
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