DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Dondurmalı Çikolatalı Waffle

Dondurmalı Çikolatalı Waffle

Dondurmalı Çikolatalı Waffle
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

3 çorba kaşığı eritilmiş margarin

1'er su bardağı un ve süt

2 çorba kaşığı yoğurt

3 adet yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Bir tutam tuz



Süslemek için:

1 paket (80 gram) rendelenmiş bitter çikolata

Bir buçuk çay bardağı (80 gram) krema

Yarım kg dondurma

150 gram ahududu veya böğürtlen

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi mikserde 3 dakika çırpın ve 10 dakika dinlendirin. Sonrasında waffle harcından 2 kaşık alıp, kızgın waffle makinesine veya tost makinesine ayrı ayrı dökün. Makinenin kapağı kapalı olarak 1-2 dakika pişirin. Tüm malzemeyi bu şekilde pişirip hazırlayın. Kremayı benmari usulü ısıtın. Bir kapta rendelenmiş çikolata ve sıcak kremayı karıştırın. Dondurmayı, hazırladığınız waffle hamurlarına pay edin. Dondurmaların üzerine çikolatalı krema sosunu gezdirin. Ahududu veya böğürtleni mikserden geçirip servis tabağına alın. Dondurmalı waffle'ları ahududulu sosun üzerine yerleştirin. Buzdolabında soğutup, servis yapın.

PÜF NOKTASI

Arzuya göre waffle hamuruna 1 çorba kaşığı kakao ekleyebilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN