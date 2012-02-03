Dondurmalı Çikolatalı Waffle

Sofra Tarifi

Hamuru için: 3 çorba kaşığı eritilmiş margarin 1'er su bardağı un ve süt 2 çorba kaşığı yoğurt 3 adet yumurta Yarım su bardağı toz şeker 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya Bir tutam tuz Süslemek için: 1 paket (80 gram) rendelenmiş bitter çikolata Bir buçuk çay bardağı (80 gram) krema Yarım kg dondurma 150 gram ahududu veya böğürtlen

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi mikserde 3 dakika çırpın ve 10 dakika dinlendirin. Sonrasında waffle harcından 2 kaşık alıp, kızgın waffle makinesine veya tost makinesine ayrı ayrı dökün. Makinenin kapağı kapalı olarak 1-2 dakika pişirin. Tüm malzemeyi bu şekilde pişirip hazırlayın. Kremayı benmari usulü ısıtın. Bir kapta rendelenmiş çikolata ve sıcak kremayı karıştırın. Dondurmayı, hazırladığınız waffle hamurlarına pay edin. Dondurmaların üzerine çikolatalı krema sosunu gezdirin. Ahududu veya böğürtleni mikserden geçirip servis tabağına alın. Dondurmalı waffle'ları ahududulu sosun üzerine yerleştirin. Buzdolabında soğutup, servis yapın.