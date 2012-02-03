Dondurmalı Çikolatalı Waffle

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Hamuru için:
3 çorba kaşığı eritilmiş margarin
1'er su bardağı un ve süt
2 çorba kaşığı yoğurt
3 adet yumurta
Yarım su bardağı toz şeker
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Bir tutam tuz
Süslemek için:
1 paket (80 gram) rendelenmiş bitter çikolata
Bir buçuk çay bardağı (80 gram) krema
Yarım kg dondurma
150 gram ahududu veya böğürtlen
YAPILIŞI
Tüm malzemeyi mikserde 3 dakika çırpın ve 10 dakika dinlendirin. Sonrasında waffle harcından 2 kaşık alıp, kızgın waffle makinesine veya tost makinesine ayrı ayrı dökün. Makinenin kapağı kapalı olarak 1-2 dakika pişirin. Tüm malzemeyi bu şekilde pişirip hazırlayın. Kremayı benmari usulü ısıtın. Bir kapta rendelenmiş çikolata ve sıcak kremayı karıştırın. Dondurmayı, hazırladığınız waffle hamurlarına pay edin. Dondurmaların üzerine çikolatalı krema sosunu gezdirin. Ahududu veya böğürtleni mikserden geçirip servis tabağına alın. Dondurmalı waffle'ları ahududulu sosun üzerine yerleştirin. Buzdolabında soğutup, servis yapın.
PÜF NOKTASI
Arzuya göre waffle hamuruna 1 çorba kaşığı kakao ekleyebilirsiniz.