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Dondurmalı Çilek Rüyası Tarifi

Yediğiniz tatlının rüyanızda bile devam etmesini istiyorsanız dondurmalı çilek rüyası tarifini denemelisiniz. Yediğiniz zaman kendinizi kaybedeceğiniz enfes dondurmalı çilek rüyası nasıl yapılır gelin size anlatalım.
Dondurmalı Çilek Rüyası Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram çilek

4 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

5 çorba kaşığı un

1 'er paket kabartma tozu ve vanilya

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

1 çay bardağı kaju fıstığı

1 kg Maraş dondurması

YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri iyice çırpın. Süt ve sıvı yağ ekleyip karıştırın. Ayrı bir yerde un, kabartma tozu, vanilya ve Türk kahvesini eleyip karıştırın.Kıyılmış kaju fıstığı ilave edip harmanlayın. Unlu karışımı yumurtalı karışımın üzerine ekleyip karıştırın. Hamuru yağlı kağıtla kaplanmış fırın tepsisine döküp, önceden ısıtılmış 170 derece fırında kontrol ederek pişirin. Kek ılınınca enlemesine ortadan ikiye kesip soğumaya bırakın.

Dondurmayı hafif yumuşatıp, bir kat kekin üzerine yarısını yayın. Üzerine doğranmış çilekleri serpiştirin. Kalan dondurmayı üzerine yayın. İkinci kat keki kapatıp, elinizle iyice bastırın. Derin dondurucuda 1 saat dinlendirin. Dilimleyip dileğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.

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