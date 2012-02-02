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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Dondurmalı Elma

Dondurmalı Elma

Dondurmalı Elma
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet elma

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı kırmızı şarap

1 adet çubuk tarçın

6 adet tane karanfil

8-10 adet ayva çekirdeği

6 top dondurma

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyun. Üzerlerinden birer kapak kesip kenara ayırın. Çekirdek yataklarını çıkarıp, elmaları tencereye alın. Üzerlerine toz şeker ve kırmızı şarabı ekleyin. Karanfil, tarçın ve ayva çekirdeklerini de tencereye atın. Elmalar yumuşayana dek kısık ateşte pişirin. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra, soğumaya bırakın. Elmaları servis tabağına aktarın. İçlerine, ikişer top dondurmayı yerleştirin. Ayırdığınız kapakları elmaların üzerine kapatın. Tencerede kalan suyu, sos olarak elmaların dibine gezdirin. Dondurma erimeden servis yapın.
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