Dondurmalı Elma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyun. Üzerlerinden birer kapak kesip kenara ayırın. Çekirdek yataklarını çıkarıp, elmaları tencereye alın. Üzerlerine toz şeker ve kırmızı şarabı ekleyin. Karanfil, tarçın ve ayva çekirdeklerini de tencereye atın. Elmalar yumuşayana dek kısık ateşte pişirin. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra, soğumaya bırakın. Elmaları servis tabağına aktarın. İçlerine, ikişer top dondurmayı yerleştirin. Ayırdığınız kapakları elmaların üzerine kapatın. Tencerede kalan suyu, sos olarak elmaların dibine gezdirin. Dondurma erimeden servis yapın.