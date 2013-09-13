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Dondurmalı Kızarmış Meyveler Tarifi

İstediğiniz meyve ile yapılan enfes lezzet... Dondurmalı kızarmış meyveler tarifi. Dondurmalı kızarmış meyveler nasıl yapılır?
Dondurmalı Kızarmış Meyveler Tarifi
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4-5 top Kurabiyeli Dondurma

1 adet elma

1 adet armut

1 adet muz



Hamur için:

2 adet yumurta

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı un

1 su bardağı süt



Kızartmak için: Sıvı yağ


YAPILIŞI

Hamuru hazırlamak için yumurta sarısı, oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, tarçın, un ve sütü iyice karıştırıp30 dakika dinlendirin. Yumurta aklarını mikserle çırpıp kar haline getirin ve hamura ilave edin. Meyveleri dilimleyip hamura bulayın. Kızgın sıvı yağda kızartıp kağıt havlu üzerine alın. Yağı süzüldüğünde servis tabağına yerleştirip dondurma ile birlikte servis yapın.
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