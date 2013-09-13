Dondurmalı Kızarmış Meyveler Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamuru hazırlamak için yumurta sarısı, oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, tarçın, un ve sütü iyice karıştırıp30 dakika dinlendirin. Yumurta aklarını mikserle çırpıp kar haline getirin ve hamura ilave edin. Meyveleri dilimleyip hamura bulayın. Kızgın sıvı yağda kızartıp kağıt havlu üzerine alın. Yağı süzüldüğünde servis tabağına yerleştirip dondurma ile birlikte servis yapın.