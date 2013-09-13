Sofra Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar Dondurmalı Kızarmış Muz Tarifi

Dondurmalı Kızarmış Muz Tarifi

Eğer muzu çok seviyorsanız dondurmalı kızarmış muz tarifi tam size göre. Birkaç muz ile hazırlanan dondurmalı kızarmış muz nasıl yapılır gelin anlatalım.

2 Kişilik

Zorluk Derecesi: Kolay

Çin Mutfağı