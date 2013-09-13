Eğer muzu çok seviyorsanız dondurmalı kızarmış muz tarifi tam size göre. Birkaç muz ile hazırlanan dondurmalı kızarmış muz nasıl yapılır gelin anlatalım.
2 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Kolay
Çin Mutfağı
Sofra Dergisi
Sofra Tarifi
MALZEMELER
1.5 su bardağı un
1 su bardağı + 2 çay kaşığı su
1 adet yumurtanın sarısı
1 çay kaşığı kabartma tozu
Yarım çay kaşığı tuz
2 çay kaşığı tozşeker
2 adet muz
Dondurma
Kızartmak için ;
1 litre sıvıyağ
YAPILIŞI
Unu, suyu, yumurtanın sarısını, kabartma tozunu, tuzu ve tozşekeri bir kapta, 5'er dakika arayla, yaklaşık yarım saat karıştırın. 12 parçaya ayırdığınız muzları unlu karışıma bulayın. Kızgın sıvıyağda dış kısımları pembeleşene dek kızartın. Yanında dilediğiniz dondurma ile birlikte servis yapın.