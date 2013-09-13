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Dondurmalı Kızarmış Muz Tarifi

Eğer muzu çok seviyorsanız dondurmalı kızarmış muz tarifi tam size göre. Birkaç muz ile hazırlanan dondurmalı kızarmış muz nasıl yapılır gelin anlatalım.
Dondurmalı Kızarmış Muz Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çin Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1.5 su bardağı un

1 su bardağı + 2 çay kaşığı su

1 adet yumurtanın sarısı

1 çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı tozşeker

2 adet muz

Dondurma

Kızartmak için ;



1 litre sıvıyağ


YAPILIŞI

Unu, suyu, yumurtanın sarısını, kabartma tozunu, tuzu ve tozşekeri bir kapta, 5'er dakika arayla, yaklaşık yarım saat karıştırın. 12 parçaya ayırdığınız muzları unlu karışıma bulayın. Kızgın sıvıyağda dış kısımları pembeleşene dek kızartın. Yanında dilediğiniz dondurma ile birlikte servis yapın.
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