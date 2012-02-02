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Dondurmalı Krep Bohçaları

Dondurmalı Krep Bohçaları
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı un

1 tutam tuz

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Bir buçuk su bardağı süt

Dondurma

1 adet vanilya çubuğu

Süslemek için: Pudra şekeri

Nane yaprağı, çilek

YAPILIŞI

Unu, bir tutam tuzu, yumurtayı, sıvı yağ ve bir buçuk su bardağı sütü bir kapta iyice karıştırın. Çok hafif yağlanmış yapışmaz yüzeyli tavaya yarım kepçe dolusu krep karışımından koyun. Arkalı önlü pişirin. Tüm malzemeyi bu şekilde bitirin. Hafifçe ılınmış kreplerin içine birer top dondurma koyun. Uç kısımlarını üstte birleştirip, incecik kesilmiş vanilya kabuklarıyla bağlayın. Servis tabağına yerleştirip, pudra şekeri serpin. Nane yaprağı ve çilekle süsleyip, servis edin.
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