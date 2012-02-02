Dondurmalı Krep Bohçaları

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı un
1 tutam tuz
1 adet yumurta
1 çorba kaşığı sıvı yağ
Bir buçuk su bardağı süt
Dondurma
1 adet vanilya çubuğu
Süslemek için: Pudra şekeri
Nane yaprağı, çilek
YAPILIŞI
Unu, bir tutam tuzu, yumurtayı, sıvı yağ ve bir buçuk su bardağı sütü bir kapta iyice karıştırın. Çok hafif yağlanmış yapışmaz yüzeyli tavaya yarım kepçe dolusu krep karışımından koyun. Arkalı önlü pişirin. Tüm malzemeyi bu şekilde bitirin. Hafifçe ılınmış kreplerin içine birer top dondurma koyun. Uç kısımlarını üstte birleştirip, incecik kesilmiş vanilya kabuklarıyla bağlayın. Servis tabağına yerleştirip, pudra şekeri serpin. Nane yaprağı ve çilekle süsleyip, servis edin.