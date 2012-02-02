Dondurmalı Krep Bohçaları

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Unu, bir tutam tuzu, yumurtayı, sıvı yağ ve bir buçuk su bardağı sütü bir kapta iyice karıştırın. Çok hafif yağlanmış yapışmaz yüzeyli tavaya yarım kepçe dolusu krep karışımından koyun. Arkalı önlü pişirin. Tüm malzemeyi bu şekilde bitirin. Hafifçe ılınmış kreplerin içine birer top dondurma koyun. Uç kısımlarını üstte birleştirip, incecik kesilmiş vanilya kabuklarıyla bağlayın. Servis tabağına yerleştirip, pudra şekeri serpin. Nane yaprağı ve çilekle süsleyip, servis edin.