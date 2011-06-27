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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Dondurmalı Mekik

Dondurmalı Mekik

Dondurmalı Mekik
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamuru için: 200 gram yumuşak margarin

2 adet yumurtanın sarısı

2 kahve fincanı pudra şekeri

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

2 çorba kaşığı kakao

Aldığı kadar un



Üzeri için: Vanilyalı dondurma

Çikolatalı dondurma

2 çorba kaşığı kıyılmış fındık

YAPILIŞI

Un hariç tüm malzemeyi karıştırın. Üzerine azar azar un ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Küçük kalıpları yağlayıp hamuru içlerine ince olacak şekilde döşeyin. Hamura bir çatalla delikler açın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Kalıplardan çıkarıp servis tabağına alın. İçlerine birer top dondurma koyun. Fındık serpin ve bekletmeden servis yapın.

PÜF NOKTASI

Mekiklerin içine dondurma yerine krem şanti de koyabilirsiniz.
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