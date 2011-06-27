Dondurmalı Mekik

Sofra Tarifi

Hamuru için: 200 gram yumuşak margarin 2 adet yumurtanın sarısı 2 kahve fincanı pudra şekeri 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu 2 çorba kaşığı kakao Aldığı kadar un Üzeri için: Vanilyalı dondurma Çikolatalı dondurma 2 çorba kaşığı kıyılmış fındık

YAPILIŞI

Un hariç tüm malzemeyi karıştırın. Üzerine azar azar un ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Küçük kalıpları yağlayıp hamuru içlerine ince olacak şekilde döşeyin. Hamura bir çatalla delikler açın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin ve soğumaya bırakın. Kalıplardan çıkarıp servis tabağına alın. İçlerine birer top dondurma koyun. Fındık serpin ve bekletmeden servis yapın.