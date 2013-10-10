Dondurmalı Meyveli Tart Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pandispanyanın bir parçasını şekerli ılık su ile ıslatın. Çikolatayı benmari usulü eritip, içine margarini ekleyin ve karıştırın. Eriyen çikolatanın bir miktarını ıslattığınız kekin üzerine sürün. Dondurma toplarını tartın üzerine çember şeklinde yerleştirin. Üzerine kalan çikolatayı gezdirin. Arzu ettiğiniz meyveleri doğrayıp dilimleyin ve tartı süsleyin. Buzdolabında bir süre beklettikten sonra servis yapın.