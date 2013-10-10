Dondurmalı Meyveli Tart Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet hazır pandispanya
Yarım su bardağı şekerli ılık su
100 gram bitter çikolata
1 çorba kaşığı margarin
8 top kaymaklı dondurma
Arzu edilen meyve çeşitleri
YAPILIŞI
Pandispanyanın bir parçasını şekerli ılık su ile ıslatın. Çikolatayı benmari usulü eritip, içine margarini ekleyin ve karıştırın. Eriyen çikolatanın bir miktarını ıslattığınız kekin üzerine sürün. Dondurma toplarını tartın üzerine çember şeklinde yerleştirin. Üzerine kalan çikolatayı gezdirin. Arzu ettiğiniz meyveleri doğrayıp dilimleyin ve tartı süsleyin. Buzdolabında bir süre beklettikten sonra servis yapın.