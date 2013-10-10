DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Dondurmalı Meyveli Tart Tarifi

Dondurmalı Meyveli Tart Tarifi

Görünümüyle sizleri büyüleyen bir tatlı... Dondurmalı meyveli tart tarifi. Soğuk soğuk yiyeceğiniz bu enfes tatlıyı herkes sevecektir. Dondurmalı meyveli tart nasıl yapılır diyecek olursanız işet detaylar...
Dondurmalı Meyveli Tart Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet hazır pandispanya

Yarım su bardağı şekerli ılık su

100 gram bitter çikolata

1 çorba kaşığı margarin

8 top kaymaklı dondurma

Arzu edilen meyve çeşitleri

YAPILIŞI

Pandispanyanın bir parçasını şekerli ılık su ile ıslatın. Çikolatayı benmari usulü eritip, içine margarini ekleyin ve karıştırın. Eriyen çikolatanın bir miktarını ıslattığınız kekin üzerine sürün. Dondurma toplarını tartın üzerine çember şeklinde yerleştirin. Üzerine kalan çikolatayı gezdirin. Arzu ettiğiniz meyveleri doğrayıp dilimleyin ve tartı süsleyin. Buzdolabında bir süre beklettikten sonra servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Galeta Unlu Kiraz Pastası Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Çilek Soslu Gato Tarifi
Meyveli Tart Tarif
Meyveli Tart Tarif
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Çikolatalı Meyveli Sorbe Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Acıbademli Kremalı Tatlı Tarifi
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Frambuazlı cheesecake tarifi: Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır?
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Patlamış Mısırlı Çubuklar Tarifi
Buz Sufle Tarifi
Buz Sufle Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN