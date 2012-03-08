Dondurmalı Milföy

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

1 adet milföyden, küçük yıldız şeklinde kurabiye kalıplarını kullanarak 12 adet yıldız yapın. Ardından, 12 adet yıldızı ve kalan 4 adet milföy hamurunu 175 derece fırında kızarana dek pişirin. Soğutmadan önce milföy karelerinin içini hafifçe oyun. Frambuaza biraz su katarak, mikserde çırpın ve sos haline getirin. Milföyü tabağın ortasına yerleştirin. Bir top dondurmayı, milföyün üzerine yerleştirin ve kivi dilimlerini serpiştirin. Bir top dondurma daha koyup, milföy yıldızlarını dondurmaya batırarak süsleyin. Diğer milföy hamurlarına da aynı işlemi uygulayın. Frambuaz sosuyla birlikte servis yapın.