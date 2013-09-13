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Dondurmalı Milföy Sepetleri Tarifi

Milföylere nasıl şekil verilir diyorsanız dondurmalı milföy sepetleri nasıl yapılır öğrenmelisiniz.Dondurmalı milföy sepetleri tarifi ile görüntüsü hoş olan tatlılar yapabilirsiniz.
Dondurmalı Milföy Sepetleri Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 top Üç Çikolatalı Dondurma

n 8 adet milföy hamuru

n 1 adet yumurta sarısı

n 2 adet kayısı

n 1 salkım siyah üzüm

n 4-5 adet çilek

n 4-5 adet böğürtlen

YAPILIŞI

Milföyleri oda sıcaklığında dinlendirip, yağlanmış tartolet kalıplarına, yanları da kaplayacak şekilde yerleştirin. Kenarlardaki fazlalıkları kesin. Ortalarından çatalla hafifçe delin. Yağlı kağıttan küçük kare kağıtlar kesip milföylerin ortasına yerleştirin. Üzerine 3-4 adet kuru bakliyat koyun. Yanlarına çırpılmış yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Kalıptan çıkarıp, ortalarına dondurma yerleştirin. Meyveleri küçük dilimleyip, milföy çanaklarına pay edin. Soğuk olarak servis yapın.
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