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Dondurmalı Pasta Tarifi

Doğum günü var ve siz pasta almaya çıkamıyor musunuz? Dondurmalı pasta tarifi ile evde hızlıca yapabilirsiniz. Dondurmalı pasta nasıl yapılır diyorsanız tarifin detayları burada...
Dondurmalı Pasta Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10-15 top vanilyalı

dondurma

125 gram margarin

4 çorba kaşığı toz şeker

2 adet limonun rendelenmiş

kabuğu

2 paket kakao

2 çay bardağı süt

4 paket pötibör bisküvi

2 adet yumurta

Üzeri ve kenarları için:

Toz antep fıstığı

YAPILIŞI

Margarini toz şekerle eritin. Ocaktan alıp, limon kabuğu, kakao ve süt ekleyip, karıştırın. Ufalanmış bisküvi ilave edin. Yumurta ekleyip, karıştırmaya devam edin. Karışımın yarısını, yağlı kağıtla kaplanmış küçük boy yuvarlak kek kalıbına yayın. Aralarına dondurma toplarını yerleştirin. Diğer yarısına da aynı işlemi uygulayın. Derin dondurucuda 1 gece dinlendirin. Ertesi gün derin dondurucudan, buzdolabının alt rafına alın ve 3-4 saat daha dinlendirin. Antep fıstığı ile süsleyerek, soğuk servis yapın.
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