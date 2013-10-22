Dondurmalı Pasta Tarifi

Doğum günü var ve siz pasta almaya çıkamıyor musunuz? Dondurmalı pasta tarifi ile evde hızlıca yapabilirsiniz. Dondurmalı pasta nasıl yapılır diyorsanız tarifin detayları burada...

8 Kişilik

Zorluk Derecesi: Kolay

Yemek Daveti