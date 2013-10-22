Dondurmalı Pasta Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10-15 top vanilyalı
dondurma
125 gram margarin
4 çorba kaşığı toz şeker
2 adet limonun rendelenmiş
kabuğu
2 paket kakao
2 çay bardağı süt
4 paket pötibör bisküvi
2 adet yumurta
Üzeri ve kenarları için:
Toz antep fıstığı
YAPILIŞI
Margarini toz şekerle eritin. Ocaktan alıp, limon kabuğu, kakao ve süt ekleyip, karıştırın. Ufalanmış bisküvi ilave edin. Yumurta ekleyip, karıştırmaya devam edin. Karışımın yarısını, yağlı kağıtla kaplanmış küçük boy yuvarlak kek kalıbına yayın. Aralarına dondurma toplarını yerleştirin. Diğer yarısına da aynı işlemi uygulayın. Derin dondurucuda 1 gece dinlendirin. Ertesi gün derin dondurucudan, buzdolabının alt rafına alın ve 3-4 saat daha dinlendirin. Antep fıstığı ile süsleyerek, soğuk servis yapın.