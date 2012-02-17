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Dondurmalı Vişne Tatlısı

Dondurmalı Vişne Tatlısı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram margarin

1 su bardağı un

2 su bardağı toz şeker

500 gram vişne

Üzerine: Vanilyalı dondurma

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında margarini bir kaba aktarın. Üzerine un ve 1 su bardağı toz şekeri katıp, iyice yoğurun. Hazırladığınız hamuru derin dondurucuya alın. Bu arada vişnelerin saplarını ayıklayın. Isıya dayanıklı cam bir kaba sıralayın. Üzerine kalan 1 su bardağı toz şekeri serpin. Ardından donmuş hamuru rendeleyip, vişnelerin üzerine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkarıp ılınmaya bırakın. Ilınan tatlıyı dilimleyerek, dondurma ile birlikte servis yapın.
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