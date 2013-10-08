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Dondurmalı Vişne Tatlısı Tarifi

Görünümüyle sizleri büyüleyen bir tatlı... Dondurmalı vişne tatlısı tarifi. Soğuk soğuk yiyeceğiniz bu enfes tatlıyı herkes sevecektir. Dondurmalı vişne tatlısı nasıl yapılır diyecek olursanız işet detaylar...
Dondurmalı Vişne Tatlısı Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram margarin

1 su bardağı un

2 su bardağı toz şeker

500 gram vişne

Üzerine: Vanilyalı dondurma

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında margarini bir kaba aktarın. Üzerine un ve 1 su bardağı toz şekeri katıp, iyice yoğurun. Hazırladığınız hamuru derin dondurucuya alın. Bu arada vişnelerin saplarını ayıklayın. Isıya dayanıklı cam bir kaba sıralayın. Üzerine kalan 1 su bardağı toz şekeri serpin. Ardından donmuş hamuru rendeleyip, vişnelerin üzerine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkarıp ılınmaya bırakın. Ilınan tatlıyı dilimleyerek, dondurma ile birlikte servis yapın.
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