Dondurmalı Vişne Tatlısı Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Oda sıcaklığında margarini bir kaba aktarın. Üzerine un ve 1 su bardağı toz şekeri katıp, iyice yoğurun. Hazırladığınız hamuru derin dondurucuya alın. Bu arada vişnelerin saplarını ayıklayın. Isıya dayanıklı cam bir kaba sıralayın. Üzerine kalan 1 su bardağı toz şekeri serpin. Ardından donmuş hamuru rendeleyip, vişnelerin üzerine serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından çıkarıp ılınmaya bırakın. Ilınan tatlıyı dilimleyerek, dondurma ile birlikte servis yapın.