Dondurmalı Vişneli Brownie

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağıyla birlikte çikolatayı benmari usulü eritin. Soğumaya bırakın. Başka bir kapta unu, kabartma tozunu ve tuzu karıştırın. Geniş bir kabın içinde yumurtaları, şeker ve vanilyayla birlikte çırpın. Bu karışıma çikolata ve tereyağı karışımını ilave edip karıştırın. Unlu malzemeyi, çikolataya ekleyip iyice karıştırın. Yağlanmış orta boy fırın kabına boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Glazürü hazırlamak için tereyağı, şeker ve kakaoyu birlikte eritin. Vişne suyunu ilave edip karıştırın. Fokurdayınca ocağın altını kapatın. Glazürü, fırından çıkardığınız kekin üzerine gezdirin. Vişne taneleriyle süsleyip, soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dondurmayla servis yapın.