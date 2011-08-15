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Dondurmalı Vişneli Ekmek Tatlısı

Dondurmalı Vişneli Ekmek Tatlısı
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 dilim tost ekmeği

Bir buçuk su bardağı su

1 kg vişne

5 su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı tereyağı

Üzerine:

Dondurma topları

YAPILIŞI

Vişnelerin çekirdeklerini çıkarıp bir tencereye aktarın. Üzerine suyu döküp bir taşım kaynatın. Ardından toz şekeri ilave edip, karıştırarak, çok hafif ateşte 10 dakika kaynatın. Ekmekleri ızgarada biraz kızartıp, üzerilerine tereyağı sürün. Tekrar ızgaraya alıp, birkaç dakika daha tutun. Kızaran ekmeklerin fazla yağını süzdürün. Ekmeklerin beşini tepsiye dizin. Hazırladığınız vişne sosundan 1 çay bardağı ayırın. Kalan vişneli sosun yarısını ekmeklerin üzerine gezdirin. Ayırdığınız diğer 5 dilim ekmeği, soslanmış ekmek dilimlerinin üzerine yerleştirin. Kalan vişneli sosu dökün. Tepsiyi çok hafif ateşte 5 dakika kadar tutup ateşten indirin. Soğumaya bırakın. Soğuyunca servis tabağına aktarın. Ayırdığınız vişne sosu, taneleri ve dondurma ile servis yapın.
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