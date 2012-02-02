Dondurmalı Vişneli Yuvarlaklar

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Vanilyalı pudingi, süt ve vişne suyuyla birlikte ocağa oturtun. Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kıvamlı bir hal aldığında ocaktan indirin. İçi su dolu bir tencereye oturtup soğutun. Pandispanyadan bir bardak yardımıyla 9 adet yuvarlak çıkarın. 3 parçanın üzerine, soğuttuğunuz muhallebiden koyun. Vişne yerleştirin. Birer parça daha kek koyun. Yeniden muhallebi sürün ve vişne koyun. Son kalan pandispanya parçalarını da üzerine kapayın Üzerlerine ikişer top vişneli dondurma yerleştirin. Vişneyle süsleyip servis yapın.