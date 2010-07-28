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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Dondurmalı Armut

Dondurmalı Armut

Dondurmalı Armut
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Dondurma için:

5 adet yumurtanın sarısı

8 çorba kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı zencefil

1 su bardağı şekersiz krema

1 su bardağı kadar tam yağlı süt

1 adet vanilya çubuğu

1 su bardağı çırpılmış krema

5 çorba kaşığı sherry

75 gram badem



Armutlar için:

6 adet olgun armut

3 çorba kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı toz zencefil

50 gram tuzsuz tereyağ

3 çorba kaşığı bal

YAPILIŞI

Dondurma için, yumurta sarılarını iyice çırpıp üzerine toz şeker ve zencefili ekleyin. şekersiz krema, süt ve vanilya çubuğunu bir tencereye alıp kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Yeniden ocağa oturtup üzerine yumurta sarışlı karışımı ekleyin. Sürekli karıştırarak ve çok kısık ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Soğuduktan sonra vanilya çubuğunu içinden çıkarın çırpılmış krema ve sherry ekleyin. iyice karıştırdıktan sonra kabuğu soyulup fırınlandıktan sonra karışıma bademleri ilave edin. Karışmı alüminyum bir kaba aktarıp buzluğa yerleştirin. 2 saat sonra çıkarıp yumuşayana kadar karıştırın yeniden buzluğa koyup 2 saat sonra aynu işlemi tekrarlayın. Diğer taraftan armutları soyup boylamasına ikiye bölün. Çekirdek yataklarını çıkarıp bir fırın kabına dizin. Toz şeker ve zencefili karıştırıp armutların üzerine serpin. Tereyağını küçük parçalar halinde
armutların üzerine koyun. Son olarak balı armutların üzerinde gezdirin. Önceden ısıtılmış orta ısıllı dondurma ile 20 dakika piflirip dondurma ile birlikte servis yap›n.
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