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Duvaklı Çikolatalı ve Fıstıklı Parfe

Duvaklı Çikolatalı ve Fıstıklı Parfe
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Çikolatalı parfe için:

8 adet yumurta sarısı

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı süt

1/4 su bardağı krema

1 kg çikolata

Antep fıstıklı parfe için:

8 adet yumurta sarısı

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı süt

1/4 su bardağı krema

Yarım su bardağı dövülmüş antep fıstığı

Duvak malzemesi için:

Üç buçuk çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı su

3-4 damla limon suyu

Süslemek için: Çilek ve çikolata sos

YAPILIŞI

Çikolatalı parfeyi hazırlamak için, bir kapta yumurta sarılarını ve tozşekeri iyice çırpın. Bir tencerede sütü ve kremayı kaynatıp kırılmış çikolatayı ilave ederek iyice karıştırın. Çikolata eriyince yumurtalı karışımı azar azar ve sürekli karıştırarak ekleyin. Kısık ateşte 1-2 dakika pişirip kenara alın. Fıstıklı parfeyi de çikolatalı parfe ile aynı şekilde hazırlayın. Ancak çikolata yerine antep fıstığı ekleyin. Duvak için, toz şeker, su ve limon suyunu bir tavaya alıp karıştırın. Ocağa oturtup şekeri yakmadan eritin. Kahverengileşmeye başladığında ocaktan alın. Çatalı, hafif ılınan karamele batırıp, ileri geri kol hareketleriyle bir fırın ızgarası üzerine tel tel atın. Krem karamel kaplarının dibine antep fıstığı serpin. Kapların 1/3'ünü çikolatalı parfe ile doldurun. Üzerine yine 1/3 oranında fıstıklı parfe ekleyin. Yeniden çikolatalı parfe koyun. Buzlukta 1 gece bekletin. Bir bıçak yardımıyla kalıptan çıkartıp servis tabaklarına ters çevirin. Şeker duvaktan bir tutam alıp üzerilerine yerleştirin. Çilek ve çikolata sosla süsleyerek servis yapın.
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