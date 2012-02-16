Duvaklı Çikolatalı ve Fıstıklı Parfe

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çikolatalı parfeyi hazırlamak için, bir kapta yumurta sarılarını ve tozşekeri iyice çırpın. Bir tencerede sütü ve kremayı kaynatıp kırılmış çikolatayı ilave ederek iyice karıştırın. Çikolata eriyince yumurtalı karışımı azar azar ve sürekli karıştırarak ekleyin. Kısık ateşte 1-2 dakika pişirip kenara alın. Fıstıklı parfeyi de çikolatalı parfe ile aynı şekilde hazırlayın. Ancak çikolata yerine antep fıstığı ekleyin. Duvak için, toz şeker, su ve limon suyunu bir tavaya alıp karıştırın. Ocağa oturtup şekeri yakmadan eritin. Kahverengileşmeye başladığında ocaktan alın. Çatalı, hafif ılınan karamele batırıp, ileri geri kol hareketleriyle bir fırın ızgarası üzerine tel tel atın. Krem karamel kaplarının dibine antep fıstığı serpin. Kapların 1/3'ünü çikolatalı parfe ile doldurun. Üzerine yine 1/3 oranında fıstıklı parfe ekleyin. Yeniden çikolatalı parfe koyun. Buzlukta 1 gece bekletin. Bir bıçak yardımıyla kalıptan çıkartıp servis tabaklarına ters çevirin. Şeker duvaktan bir tutam alıp üzerilerine yerleştirin. Çilek ve çikolata sosla süsleyerek servis yapın.