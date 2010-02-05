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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Ekmekli Çilek Kupları

Ekmekli Çilek Kupları

Ekmekli Çilek Kupları
  • 4 Kişilik
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram dondurulmuş çilek

6 dilim etimek

5 çorba kaşığı toz şeker

Yarım çorba kaşığı nişasta

1 su bardağı su

1 paket krem şanti

2 çay bardağı süt

4 çorba kaşığı vişne reçeli

YAPILIŞI

Çilekleri toz şekerle birlikte blenderden geçirin. Tencereye aktarıp bir taşım kaynatın. Nişastayı suyla açıp üzerine ilave edin. Koyulaşıncaya kadar pişirip ocaktan alın. Etimekleri küp şeklinde doğrayın ve kuplara paylaştırın. Üzerine çilekli karışımı döküp soğumaya bırakın. Krem şantiyi sütle çırpın. Bir sıkma torbasına alıp kuplar soğuyunca üzerine sıkın. Vişne reçeli gezdirip servis yapın.
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