Elma Püreli Bayat Ekmek Turtası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Elma püresi için elmaların çekirdek yataklarını çıkarıp, küçük doğrayın. Su, tarçın, toz şeker ve karanfil ekleyip iyice pişirin. İçinden karanfilleri çıkarıp blenderden geçirin. Soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde ekmeği rondodan geçirip kenara alın. Tereyağını tencerede eritin. Üzerine toz şeker, tarçın ve ekmek ilave edip altın sarısı renk alana dek kavurun. Süt ve dolgu kremasını iyice çırpıp kenara alın. Kelepçeli bir kalıbın altını yağlı kağıtla kaplayın. Üzerine kavrulmuş ekmeğin 1/3'ünü yayın. Sıra ile dolgu kremasının yarısını, ardından elma püresinin yarısını ekmeğin üzerine yayın. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın. En üste, kalan kavrulmuş ekmeği serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Daha sonra buzdolabında 4-5 saat dinlendirin. Soğuk olarak servis yapın.