Elma Pestili

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Blenderden geçirdiğiniz elmaları süzerek tencereye aktarın. Çok kısık ateşte 1 saat iyice suyunu çekinceye dek pişirin. Fırının en kısık derecesinde, yine bir saatte pestil halini alıncaya değin kurumaya bırakın. Bu arada kenarlarına dikkat etmeyi unutmayın! Zencefil elmayla birleşince çok güzel bir pestil ortaya çıktı. Eğer siz de bu tür başka baharatları pestil yapımında kullanmak isterseniz, oranı az tutmaya çalışın. Aksi takdirde pestilin tadını bozabilir.