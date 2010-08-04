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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Elma Pestili

Elma Pestili

Elma Pestili
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet orta boy elma

4 çorba kaşığı toz şeker

5-6 damla limon suyu

1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

YAPILIŞI

Blenderden geçirdiğiniz elmaları süzerek tencereye aktarın. Çok kısık ateşte 1 saat iyice suyunu çekinceye dek pişirin. Fırının en kısık derecesinde, yine bir saatte pestil halini alıncaya değin kurumaya bırakın. Bu arada kenarlarına dikkat etmeyi unutmayın! Zencefil elmayla birleşince çok güzel bir pestil ortaya çıktı. Eğer siz de bu tür başka baharatları pestil yapımında kullanmak isterseniz, oranı az tutmaya çalışın. Aksi takdirde pestilin tadını bozabilir.
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