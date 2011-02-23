Elma Tatlısı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet iri boy sarı elma
8 çorba kaşığı toz şeker
1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
3-4 adet çubuk tarçın
1 su bardağı su
Üzeri için: Kaymak ve ceviz
YAPILIŞI
Elmaların kabuklarını soyup, ikiye bölün ve çekirdek yataklarını çıkarın. Tencereye yerleştirip, üzerİlerine toz şeker, limon ve portakal kabuğu serpiştirin. Tarçın koyup, su ilave edin. Önce harlı ateşte, kaynamaya başlayınca kısık ateşte 15 dakika pişirin. Kaymak ve ceviz ekleyip servis yapın.