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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Elma Tatlısı

Elma Tatlısı

Elma Tatlısı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet iri boy sarı elma

8 çorba kaşığı toz şeker

1 adet portakalın rendelenmiş kabuğu

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

3-4 adet çubuk tarçın

1 su bardağı su



Üzeri için: Kaymak ve ceviz

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyup, ikiye bölün ve çekirdek yataklarını çıkarın. Tencereye yerleştirip, üzerİlerine toz şeker, limon ve portakal kabuğu serpiştirin. Tarçın koyup, su ilave edin. Önce harlı ateşte, kaynamaya başlayınca kısık ateşte 15 dakika pişirin. Kaymak ve ceviz ekleyip servis yapın.
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