Elma ve Ayva Kızartması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Geniş bir kapta 1 su bardağı un, yumurta sarısı, süt, esmer şeker ve tarçını çırpıp kenara alın. Elma ve ayvaları boyuna dilimleyip çekirdek yataklarını çıkarın. Sıvı yağı bir tavaya alıp kızdırın. Dilimlediğiniz elma ve ayvaları unlu karışıma bulayıp sıvı yağda arkalı önlü kızartın. Fazla yağını almak için, kağıt havlu üzerine çıkarın. 6 servis tabağına bir dilim elma ve bir dilim ayva olacak şekilde meyveleri paylaştırın (dilerseniz meyveleri üst üste de koyabilirsiniz). Pudra şekeri ve tarçın serpin. Üstlerine yarım ceviz koyun. 1'er çorba kaşığı reçel dökerek servis yapın.