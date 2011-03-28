Elma ve Ayva Kızartması

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet kırmızı elma
6 adet ayva
1 su bardağı un
2 adet yumurtanın sarısı
Bir buçuk su bardağı süt
1 çorba kaşığı esmer şeker
1 tatlı kaşığı tarçın
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Süslemek için:
3 adet ceviz
6 tatlı kaşığı pudra şekeri
6 tatlı kaşığı tarçın
6 çorba kaşığı ahududu reçeli
YAPILIŞI
Geniş bir kapta 1 su bardağı un, yumurta sarısı, süt, esmer şeker ve tarçını çırpıp kenara alın. Elma ve ayvaları boyuna dilimleyip çekirdek yataklarını çıkarın. Sıvı yağı bir tavaya alıp kızdırın. Dilimlediğiniz elma ve ayvaları unlu karışıma bulayıp sıvı yağda arkalı önlü kızartın. Fazla yağını almak için, kağıt havlu üzerine çıkarın. 6 servis tabağına bir dilim elma ve bir dilim ayva olacak şekilde meyveleri paylaştırın (dilerseniz meyveleri üst üste de koyabilirsiniz). Pudra şekeri ve tarçın serpin. Üstlerine yarım ceviz koyun. 1'er çorba kaşığı reçel dökerek servis yapın.