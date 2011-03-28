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Elma ve Ayva Kızartması

Elma ve Ayva Kızartması
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet kırmızı elma

6 adet ayva

1 su bardağı un

2 adet yumurtanın sarısı

Bir buçuk su bardağı süt

1 çorba kaşığı esmer şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Süslemek için:

3 adet ceviz

6 tatlı kaşığı pudra şekeri

6 tatlı kaşığı tarçın

6 çorba kaşığı ahududu reçeli

YAPILIŞI

Geniş bir kapta 1 su bardağı un, yumurta sarısı, süt, esmer şeker ve tarçını çırpıp kenara alın. Elma ve ayvaları boyuna dilimleyip çekirdek yataklarını çıkarın. Sıvı yağı bir tavaya alıp kızdırın. Dilimlediğiniz elma ve ayvaları unlu karışıma bulayıp sıvı yağda arkalı önlü kızartın. Fazla yağını almak için, kağıt havlu üzerine çıkarın. 6 servis tabağına bir dilim elma ve bir dilim ayva olacak şekilde meyveleri paylaştırın (dilerseniz meyveleri üst üste de koyabilirsiniz). Pudra şekeri ve tarçın serpin. Üstlerine yarım ceviz koyun. 1'er çorba kaşığı reçel dökerek servis yapın.
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