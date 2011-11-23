Elmalı Benye

Sofra Tarifi

4 adet elma 1 su bardağı un 2 adet yumurtanın sarısı 1 su bardağı süt veya su Yarım paket kabartma tozu 1 çay kaşığı tuz Kızartmak için: Sıvı yağ Şerbeti için: 1 su bardağı tozş eker 1 su bardağı su Üzerine: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Öncelikle şerbet için, tencerede 1 su bardağı toz şekerle, 1 su bardağı suyu kaynatıp soğumaya bırakın. Bu arada büyük bir kasenin içinde un, yumurta sarısı, süt, kabartma tozu ve tuzu, boza kıvamı alacak şekilde çırpın. Kabukları soyulmuş elmaları halka halka doğrayın. Elma dilimlerini boza kıvamındaki bulamaca batırıp, kızgın yağda arkalı önlü kızartın. Sonrasında soğutulmuş şerbetin içine koyun. Çıkarıp servis tabağına dizin ve üzerilerine pudra şekeri serpip servis yapın.