DETAYLI ARA
Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Elmalı Benye

Elmalı Benye

Elmalı Benye
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet elma

1 su bardağı un

2 adet yumurtanın sarısı

1 su bardağı süt veya su

Yarım paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Kızartmak için: Sıvı yağ

Şerbeti için: 1 su bardağı tozş eker

1 su bardağı su

Üzerine: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Öncelikle şerbet için, tencerede 1 su bardağı toz şekerle, 1 su bardağı suyu kaynatıp soğumaya bırakın. Bu arada büyük bir kasenin içinde un, yumurta sarısı, süt, kabartma tozu ve tuzu, boza kıvamı alacak şekilde çırpın. Kabukları soyulmuş elmaları halka halka doğrayın. Elma dilimlerini boza kıvamındaki bulamaca batırıp, kızgın yağda arkalı önlü kızartın. Sonrasında soğutulmuş şerbetin içine koyun. Çıkarıp servis tabağına dizin ve üzerilerine pudra şekeri serpip servis yapın.

PÜF NOKTASI

“Benye”, kızgın yağda kızartılan tava tatlısına verilen isimdir.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Çikolatalı Lazanya
Çikolatalı Lazanya
Çilekli Çikolata
Çilekli Çikolata
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Çikolatalı Ekmek Dilimleri
Turna Yemişli Kuplar
Turna Yemişli Kuplar
Zerde
Zerde
Balkabaklı Halka
Balkabaklı Halka
Hamur Kesesinde Balkabağı
Hamur Kesesinde Balkabağı
Çilekli Pratik Cheesecake
Çilekli Pratik Cheesecake

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN