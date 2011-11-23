Elmalı Benye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet elma
1 su bardağı un
2 adet yumurtanın sarısı
1 su bardağı süt veya su
Yarım paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
Kızartmak için: Sıvı yağ
Şerbeti için: 1 su bardağı tozş eker
1 su bardağı su
Üzerine: Pudra şekeri
YAPILIŞI
Öncelikle şerbet için, tencerede 1 su bardağı toz şekerle, 1 su bardağı suyu kaynatıp soğumaya bırakın. Bu arada büyük bir kasenin içinde un, yumurta sarısı, süt, kabartma tozu ve tuzu, boza kıvamı alacak şekilde çırpın. Kabukları soyulmuş elmaları halka halka doğrayın. Elma dilimlerini boza kıvamındaki bulamaca batırıp, kızgın yağda arkalı önlü kızartın. Sonrasında soğutulmuş şerbetin içine koyun. Çıkarıp servis tabağına dizin ve üzerilerine pudra şekeri serpip servis yapın.
PÜF NOKTASI
“Benye”, kızgın yağda kızartılan tava tatlısına verilen isimdir.