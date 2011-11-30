Elmalı Cevizli Volovan

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle volovanları hazırlayın. Bunun için milföyden su bardağının ağzı ile yuvarlaklar kesin. 4 tanesini kenara ayırın. Kalan 8 parça yuvarlak milföylerden çay bardağının ağzı ile küçük yuvarlaklar kesin. Kestiğiniz bu milföyleri ayırdığınız 4 adet milföyün üzerine ikişer adet olacak şekilde yerleştirin. Bu şekilde 4 adet volovan elde edin. Daha sonra üzerilerini elma suyu ile hafifçe ıslatın. İçi için, elmaları soyup rendeleyin. Ceviz ve tarçın ekleyip karıştırın. Harcı volovanlara paylaştırın. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında milföyler kabarıp pembeleşene kadar pişirin. Pudra şekeri serpip, servis yapın.