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Elmalı Çikolata Soslu Krep

Elmalı Çikolata Soslu Krep
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 adet krep

1 adet rendelenmiş elma

1 çay bardağı irice dövülmüş ceviz içi

Yarım çay kaşığı tarçın

Hazır çikolata sos

Süslemek için:

Yenilebilir çiçek

Krep için:

1 kg süt

4 adet yumurta

2 su bardağı un

1 tutam tuz

2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

YAPILIŞI

Rendelenmiş elmayı bir tavanın içine alarak, yumuşayıp renk değiştirinceye kadar yaklaşık 10 dakika hafif ateşte kavurun. Ardından cevizi ve tarçını ekleyip, birkaç dakika daha tüm malzemeler birbirine karışana kadar kavurun ve ateşten alıp soğumaya bırakın. Bu malzemeyi 12 adet krebin içine paylaştırdıktan sonra, krepleri rulo yapın. Servis tabağına 2 adet krep rulosunu yerleştirin. Üzerine çikolata sos gezdirip, çiçekle süsleyerek servis yapın.

Krep İçin : Bütün malzemeleri derin bir kabın içinde pürüzsüz bir hale gelene dek çırpın. Bu arada, orta boy düz bir tavayı ocağa koyup, altını açın. Biraz ısınınca, küçük bir kepçe dolusu karışımı tavaya dökün. Tavayı kaldırıp, sağa sola doğru oynatarak karışımın her tarafa yayılmasını sağlayın. Bir tarafı pişen krebi spatula ile ters çevirip, diğer yüzünü de pişirin.

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