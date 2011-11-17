Elmalı Çikolata Soslu Krep

Rendelenmiş elmayı bir tavanın içine alarak, yumuşayıp renk değiştirinceye kadar yaklaşık 10 dakika hafif ateşte kavurun. Ardından cevizi ve tarçını ekleyip, birkaç dakika daha tüm malzemeler birbirine karışana kadar kavurun ve ateşten alıp soğumaya bırakın. Bu malzemeyi 12 adet krebin içine paylaştırdıktan sonra, krepleri rulo yapın. Servis tabağına 2 adet krep rulosunu yerleştirin. Üzerine çikolata sos gezdirip, çiçekle süsleyerek servis yapın.

Krep İçin : Bütün malzemeleri derin bir kabın içinde pürüzsüz bir hale gelene dek çırpın. Bu arada, orta boy düz bir tavayı ocağa koyup, altını açın. Biraz ısınınca, küçük bir kepçe dolusu karışımı tavaya dökün. Tavayı kaldırıp, sağa sola doğru oynatarak karışımın her tarafa yayılmasını sağlayın. Bir tarafı pişen krebi spatula ile ters çevirip, diğer yüzünü de pişirin.