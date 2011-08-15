Elmalı Kolay Tatlı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkardığınız elmaları rendeleyin. Krema ile beraber blenderden geçirin. Diğer tarafta soğuk sütle krem şantiyi mikserle çırpın. İçine elmalı karışım, bisküvi ve bademi katıp iyice karıştırın. Yağlı kağıt serdiğiniz yuvarlak bir kalıbın içine hazırladığınız harcı boşaltın. Üzerini kapatıp, buzlukta en az 2 saat bekletin. Servis tabağına çıkardıktan sonra üzerini çilek ve reçelle süsleyip dilimleyerek servis yapın.