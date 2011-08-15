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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Elmalı Kolay Tatlı

Elmalı Kolay Tatlı

Elmalı Kolay Tatlı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet elma

3 çorba kaşığı krema

1 su bardağı soğuk süt

1 paket toz krem şanti

8 adet iyice ufalanmış pötibör bisküvi

2 çorba kaşığı dövülmüş badem



Süslemek için:

2-3 adet çilek

4 çorba kaşığı çilek reçeli

YAPILIŞI

Kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkardığınız elmaları rendeleyin. Krema ile beraber blenderden geçirin. Diğer tarafta soğuk sütle krem şantiyi mikserle çırpın. İçine elmalı karışım, bisküvi ve bademi katıp iyice karıştırın. Yağlı kağıt serdiğiniz yuvarlak bir kalıbın içine hazırladığınız harcı boşaltın. Üzerini kapatıp, buzlukta en az 2 saat bekletin. Servis tabağına çıkardıktan sonra üzerini çilek ve reçelle süsleyip dilimleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Mevsime göre dilediğiniz meyve ile süsleyebilirsiniz.
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