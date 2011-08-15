Elmalı Kolay Tatlı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet elma
3 çorba kaşığı krema
1 su bardağı soğuk süt
1 paket toz krem şanti
8 adet iyice ufalanmış pötibör bisküvi
2 çorba kaşığı dövülmüş badem
Süslemek için:
2-3 adet çilek
4 çorba kaşığı çilek reçeli
YAPILIŞI
Kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkardığınız elmaları rendeleyin. Krema ile beraber blenderden geçirin. Diğer tarafta soğuk sütle krem şantiyi mikserle çırpın. İçine elmalı karışım, bisküvi ve bademi katıp iyice karıştırın. Yağlı kağıt serdiğiniz yuvarlak bir kalıbın içine hazırladığınız harcı boşaltın. Üzerini kapatıp, buzlukta en az 2 saat bekletin. Servis tabağına çıkardıktan sonra üzerini çilek ve reçelle süsleyip dilimleyerek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Mevsime göre dilediğiniz meyve ile süsleyebilirsiniz.