Elmalı Kuplar

Sofra Tarifi

3 adet kırmızı elma 4 çorba kaşığı toz şeker 1 çay kaşığı tarçın 1/3 çay kaşığı toz zencefil 1 çay bardağı kıyılmış fındık Muhallebi için: 5 su bardağı süt 1 su bardağı toz şeker 1 paket vanilya 4 çorba kaşığı un Üzeri için: Kıyılmış fındık

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını temizleyip, rendeleyin. Tencereye alıp, üzerine toz şeker serpin ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Tarçın, zencefil ve fındık ilave edip, karıştırın. Ocaktan alıp kuplara pay edin. Muhallebi için süt, toz şeker, vanilya ve unu karıştırıp, koyu bir kıvam alana dek pişirin. Daha sonra kuplara pay edip soğumaya bırakın. Fındık serpip servis yapın.