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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Elmalı Milföy Börek

Elmalı Milföy Börek

Elmalı Milföy Börek
  • 4 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet milföy hamuru

4 adet orta boy elma

1 kahve fincanı iri dövülmüş ceviz

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı toz şeker

Üzerine: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyup, kabak oyacağı ile ortasındaki çekirdekli kısmı çıkarın. Ceviz, tarçın ve toz şekeri karıştırıp, elde ettiğiniz harcı elmaların içine doldurun. Milföy hamurlarını elinizle hafifçe açıp, her bir milföy hamurunun ortasına elmayı bütün halde koyun. Bohça biçiminde katlayın. Pişerken açılmasın diye ortasına kürdan batırın. 170 derece fırında üzeri pembeleşene dek pişirin. Pudra şekeri serpip, servis yapın.
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