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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Elmalı Pizza

Elmalı Pizza

Elmalı Pizza
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Hamur için:

Bir buçuk su bardağı un

Yarım su bardağı su

1 çay kaşığı yaş maya

1 çay kaşığı toz şeker

Üzeri için: 2 adet yeşil elma

2 çorba kaşığı ceviz içi

2 çorba kaşığı kuru üzüm

1 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı limon suyu

2 çorba kaşığı krema

1 çorba kaşığı file fındık

1 çay kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Hamur için tüm malzemeyi bir kaba alıp yoğurun. Üzerinin kurumaması için temiz bir bezle örtüp 2 saat dinlendirin. Hamuru un serpilmiş düz bir zemine alın. Kenarlarını hafifçe yükseltip, elinizle çevirerek 25 cm çaplı olacak şekilde açın. Elmaların kabuklarını soyup dilimleyin. Elmaların kararmamaları için üzerilerine limon suyu gezdirin. Hamurun üzerine kremayı sürün. Elma dilimlerini sıralayın. Üzerine üzüm, ceviz içi, tarçın ve file fındığı yerleştirin. Son olarak toz şekeri serpin. Önceden ısıtılmış 300 derece fırında kenarları pembeleşene kadar pişirin. Dilimleyerek servis yapın.
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