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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Taze Çilekli Pay

Taze Çilekli Pay

Taze Çilekli Pay
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 çorba kaşığı margarin

8 çorba kaşığı toz şeker

2 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağından 2 parmak fazla un



Üzerine: 1 kg çilek

1 çay bardağı su

10 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı mısır nişastası

YAPILIŞI

Margarini toz şekerle birlikte bir kaba alın. Mikserle krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Üzerine yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Kabartma tozunu ilave edin. Unu yavaş yavaş katıp karıştırın. 28 cm çapında bir tart kalıbını yağlayıp hamuru içine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-30 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Diğer taraftan çilekleri temizleyin. Bir su bardağı çileği blenderden geçirerek püre yapın. Daha sonra bir tencereye alıp üzerine 1 çay bardağı su, toz şeker ve mısır nişastasını ekleyin. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Tart hamurunun üzerine dökün. Kalan çileği bütün olarak üzerine dizin. Soğutup servis yapın.
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