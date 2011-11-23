Taze Çilekli Pay

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarini toz şekerle birlikte bir kaba alın. Mikserle krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Üzerine yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Kabartma tozunu ilave edin. Unu yavaş yavaş katıp karıştırın. 28 cm çapında bir tart kalıbını yağlayıp hamuru içine dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-30 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Diğer taraftan çilekleri temizleyin. Bir su bardağı çileği blenderden geçirerek püre yapın. Daha sonra bir tencereye alıp üzerine 1 çay bardağı su, toz şeker ve mısır nişastasını ekleyin. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Tart hamurunun üzerine dökün. Kalan çileği bütün olarak üzerine dizin. Soğutup servis yapın.