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Elmalı Puding Tarifi

Puding istiyorsunuz ama dışarı çıkmaya eriniyor musunuz? O zaman elmalı puding tarifi kurtarıcınız oldu. Az malzemeyle kendinize hazırlayacağınız elmalı puding nasıl yapılır bilmek istiyor musunuz?
Elmalı Puding Tarifi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet elma

2 çorba kaşığı bal

2 adet yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı süzme yoğurt

1 çay bardağı toz antep fıstığı

1 su bardağı çırpılmış

Krem şanti

YAPILIŞI

Elmaları kabuğuyla birlikte rendeleyin. Bal ekleyip, 10 dakika karıştırarak pişirin. Soğumaya bırakın. Yumurtaları karıştırarak benmari usulü kabartın. alıp, pudra şekeri, antep fıstığı, krem şanti rendelenmiş elma ekleyin. Karıştırıp, kuplara pay edin. Buzdolabında 1 saat dinlendirip, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.
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