Elmalı Puding Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet elma
2 çorba kaşığı bal
2 adet yumurta
1 çay bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı süzme yoğurt
1 çay bardağı toz antep fıstığı
1 su bardağı çırpılmış
Krem şanti
YAPILIŞI
Elmaları kabuğuyla birlikte rendeleyin. Bal ekleyip, 10 dakika karıştırarak pişirin. Soğumaya bırakın. Yumurtaları karıştırarak benmari usulü kabartın. alıp, pudra şekeri, antep fıstığı, krem şanti rendelenmiş elma ekleyin. Karıştırıp, kuplara pay edin. Buzdolabında 1 saat dinlendirip, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapın.