Elmalı Puding Tarifi

Puding istiyorsunuz ama dışarı çıkmaya eriniyor musunuz? O zaman elmalı puding tarifi kurtarıcınız oldu. Az malzemeyle kendinize hazırlayacağınız elmalı puding nasıl yapılır bilmek istiyor musunuz?

2 Kişilik

Zorluk Derecesi: Orta

Yemek Daveti