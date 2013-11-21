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Elmalı Şekerleme Tarifi

Elmalı şekerleme tarifi kısa sürede damağınızı tatlandırma garantisi veriyor. Eğer elma seviyorsanız elmalı şekerleme nasıl yapılır bir göz atın deriz.
Elmalı Şekerleme Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet ekşi elma

1 su bardağı iri kıyılmış ceviz,Fındık veya fıstık

İki buçuk su bardağı toz şeker

Bir buçuk su bardağı su

1 adet limonun suyu

Çay kaşığının ucu ile kırmızı gıda boyası

YAPILIŞI

Toz şeker ve suyu kaynatın. Koyulaşınca, limon suyu ve gıda boyası ekleyin. 10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Kabuklu elmayı küçük küpler halinde doğrayıp, kıyılmış ceviz, fındık veya fıstıkla karıştırın. Karışımı temiz tezgah üzerine serpiştirip, üzerine toz şekerli karışımı dökün. Elinizle şekil verip, soğumaya bırakın.
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