Elmalı Şekerleme Tarifi

Sofra Tarifi

1 adet ekşi elma 1 su bardağı iri kıyılmış ceviz,Fındık veya fıstık İki buçuk su bardağı toz şeker Bir buçuk su bardağı su 1 adet limonun suyu Çay kaşığının ucu ile kırmızı gıda boyası

YAPILIŞI

Toz şeker ve suyu kaynatın. Koyulaşınca, limon suyu ve gıda boyası ekleyin. 10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Kabuklu elmayı küçük küpler halinde doğrayıp, kıyılmış ceviz, fındık veya fıstıkla karıştırın. Karışımı temiz tezgah üzerine serpiştirip, üzerine toz şekerli karışımı dökün. Elinizle şekil verip, soğumaya bırakın.