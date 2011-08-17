Elmalı Ştrudel

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Fırın tepsisini yağlayıp, üzerine un serpin. Bir buçuk su bardağı unu hamur yoğurma kabına alın. Ortasını havuz gibi açın. Tereyağı, tuz, karbonat, toz şeker ve yumurtayı ekleyin. Ele yapışmayacak bir kıvam alana dek yoğurun. Sonra da alüminyum folyoya sararak, 1 saat buzdolabında bekletin. Kuru üzümün çöplerini ayıklayıp, 1 su bardağı sıcak suda bekletin. Elmaların kabuklarını soyup, çekirdek yataklarını çıkarın. İnce dilimler halinde kesin. Dilimleri de küçük parçalar halinde doğrayın. Soğuk suda bekletin. Kullanacağınız zaman süzgeçten geçirin. Geniş bir kaseye aktarın. Üzerine marmeladı, üzümü, rendelenmiş limon kabuğunu ve toz şekeri ekleyin. Buzdolabından çıkardığınız hamuru düz bir zeminde yufka büyüklüğünde açın. Üzerine 1 çorba kaşığı eritilmiş margarini sürün. Elmalı karışımı, hamurun üzerine kenardan 2 parmak kalınlığında boşluk kalacak şekilde yayın. Açıkta kalmış kenarlara, eritilmiş 1 çorba kaşığı margarini sürün. Sonra hamuru rulo biçiminde sarın. Açıkta kalan kenarları üste doğru katlayarak kapatın. Bu arada kabuklu bademleri sıcak suda bekletip, kabuklarını soyun. Bademleri bir bezle kurulayıp, keskin bir bıçakla incecik kıyın. Hamurun üzerine serpiştirin. Fırın tepsisini iyice yağlayın. Hamuru tepsiye yerleştirin. Önce 220 derece fırında 10 dakika pişirin. Ardından fırının ısısını 190 dereceye düşürün. Bu şekilde 1 saat pişirin. Tatlıyı fırından çıkarıp, 1-2 dakika tepside bekletin. Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpin.