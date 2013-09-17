Elmalı Tatlı Tarifi

Elmaların kabuklarını soyduktan sonra rendeleyin. Tencereye alıp ceviz ve esmer şeker ekleyin. Kısık ateşte arada bir karıştırarak suyunu çekene kadar pişirin. Islanmış orta büyüklükteki bir cam tepsiye yayın. Üzerine dilimlenmiş muzu dizin. Muhallebi için süt, un, esmer şeker ve vanilyayı bir tencereye alıp, kısık ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan indirmeye yakın margarini ekleyin. Elmalı karışımın üzerine dökün. 1 gece buzdolabında beklettikten sonra dilimleyerek servis yapın.