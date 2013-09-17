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Elmalı Tatlı Tarifi

Elmalı tatlı size hafifi bir tadı olan kekler elde ettirecektir. Elmalı tatlı nasıl yapılır öğrenip çayınızın yanında size eşlik edecek tatlar yapabilirsiniz.
Elmalı Tatlı Tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet elma

5 adet dövülmüş ceviz

3 çorba kaşığı esme rşeker

2 adet muz



Muhallebi için:

500 ml süt

3 çorba kaşığı kepekli un

5 çorba kaşığı esmer şeker

1 paket vanilya

1 çorba kaşığı margarin


YAPILIŞI

Elmaların kabuklarını soyduktan sonra rendeleyin. Tencereye alıp ceviz ve esmer şeker ekleyin. Kısık ateşte arada bir karıştırarak suyunu çekene kadar pişirin. Islanmış orta büyüklükteki bir cam tepsiye yayın. Üzerine dilimlenmiş muzu dizin. Muhallebi için süt, un, esmer şeker ve vanilyayı bir tencereye alıp, kısık ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan indirmeye yakın margarini ekleyin. Elmalı karışımın üzerine dökün. 1 gece buzdolabında beklettikten sonra dilimleyerek servis yapın.
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