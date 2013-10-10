Elmalı Tatlı Tarifi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamur yoğurma kabında, unu, yoğurdu, pudra şekerini, sıvı yağ, eritilmiş margarin, çekilmiş fındık, yumurta ve kabartma tozunu karıştırın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene dek yoğurun. Hamuru iki eşit parçaya ayırın. İlk parçayı, hafifçe yağlanmış tepsiye elinizle yayın. İç malzemesi için, kabuğu soyulup rendelenmiş elma, tarçın ve dövülmüş cevizi karıştırın. Hamurun üzerine yayın. Düz bir zemine, tepsinin büyüklüğünde streç film serin. İkinci hamur parçasını streç film üzerinde elinizle tepsi büyüklüğünde açın. Sonra kenarlarından kaldırarak, hamuru tepsiye yerleştirin. Dilimler halinde kesin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hamurun altı ve üstü kızarana dek pişirin. Tepsiyi fırından alıp, soğutun. Şurubu için, toz şeker, su ve limon suyunu kaynatın. Kıvam alınca, soğutulmuş tatlının üzerine gezdirin.