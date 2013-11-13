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Elmalı Tatlı Tarifi

Pazar kahvaltıları için tatlı mı arıyorsunuz? Elmalı tatlı tarifi buna uygun. Akşam çayıyla bile yiyebileceğini elmalı tatlı nasıl yapılır?
Elmalı Tatlı Tarifi
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Kutlama
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet orta boy kırmızı elma

4 adet baklavalık yufka

1 çorba kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

4 adet ceviz

2 çorba kaşığı zeytinyağı



Üzeri için:

1 tatlı kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Kabukları soyulmuş elmaları rendeleyin ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. İçine toz şeker ve tarçın katıp, elma suyunu çekene kadar pişirin. Tavayı ocaktan alıp, dövülmüş ceviz katın ve soğumaya bırakın. İki adet yufkayı üst üste koyun ve kenarına elmalı harcın yarısını yayıp, rulo yapın.

Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın ve yağlanmış tepsiye yerleştirin. 4 parmak eninde verev kesin ve üzerine zeytinyağı sürün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpip, servis yapın.

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