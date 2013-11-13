Elmalı Tatlı Tarifi

Kabukları soyulmuş elmaları rendeleyin ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. İçine toz şeker ve tarçın katıp, elma suyunu çekene kadar pişirin. Tavayı ocaktan alıp, dövülmüş ceviz katın ve soğumaya bırakın. İki adet yufkayı üst üste koyun ve kenarına elmalı harcın yarısını yayıp, rulo yapın.

Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın ve yağlanmış tepsiye yerleştirin. 4 parmak eninde verev kesin ve üzerine zeytinyağı sürün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpip, servis yapın.