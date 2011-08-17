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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Elmalı Tatlı Börek

Elmalı Tatlı Börek

Elmalı Tatlı Börek
  • 10 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet orta boy kırmızı tatlı elma

5 çorba kaşığı toz şeker

1 su bardağı çekirdeksiz kuru üzüm

1 su bardağı kıyılmış ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

12 adet milföy hamuru

3-4 adet çöp şiş



Üzeri için: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Elmaları soyup küp doğrayın. Bir tavaya alıp üzerine toz şeker ekleyin ve renkleri dönene kadar kavurun. Üzümleri de ilave ettikten sonra bir iki defa çevirip ocaktan alın. Ceviz ve tarçın ekleyip karıştırın. Harç soğuduktan sonra bir parça milföyün ortasına bolca koyun. Yuvarlak olacak şekilde kapatın. 10 adet milföyü bu şekilde hazırlayın. Kalan iki parça milföyden minik yapraklar hazırlayıp yuvarlak hamurların üstüne yapıştırın. Her birinin üstüne bir çöp şiş parçası ile sap yapıp elma şeklini verin. Bir fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında kabarıp kızarıncaya kadar pişirin. Ilındıktan sonra üstlerine pudra şekeri serpip servis yapın.
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