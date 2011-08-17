Elmalı Tatlı Börek

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Elmaları soyup küp doğrayın. Bir tavaya alıp üzerine toz şeker ekleyin ve renkleri dönene kadar kavurun. Üzümleri de ilave ettikten sonra bir iki defa çevirip ocaktan alın. Ceviz ve tarçın ekleyip karıştırın. Harç soğuduktan sonra bir parça milföyün ortasına bolca koyun. Yuvarlak olacak şekilde kapatın. 10 adet milföyü bu şekilde hazırlayın. Kalan iki parça milföyden minik yapraklar hazırlayıp yuvarlak hamurların üstüne yapıştırın. Her birinin üstüne bir çöp şiş parçası ile sap yapıp elma şeklini verin. Bir fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında kabarıp kızarıncaya kadar pişirin. Ilındıktan sonra üstlerine pudra şekeri serpip servis yapın.