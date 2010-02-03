Elmalı Çikolatalı Waffle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yumurtaları geniş bir kaba alıp çırpın. Üzerine rendelenmiş elma, kakao, tereyağı, pudra şekeri, su, tarçın, karanfil ve kabartma tozu ilave edip karıştırın. Unu azar azar ekleyerek koyu kıvamlı bir karışım elde edin. Hazırladığınız hamurdan 1 kepçe alarak, ısıtılmış tost makinesine dökün. Makinenin kapağını kapatıp 6-7 dakika pişmeye bırakın. Tüm hamuru bu şekilde hazırlayın. Daha sonra pişen hamurları bir su bardağı ağzı ya da arzunuza göre bir kalıpla keserek şekillendirin. Muz ve kivi dilimleriyle süsleyerek servis yapın.