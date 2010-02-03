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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Elmalı Çikolatalı Waffle

Elmalı Çikolatalı Waffle

Elmalı Çikolatalı Waffle
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet elma

3 adet yumurta

2 çorba kaşığı kakao

1 su bardağı eritilmiş tereyağı

4 çorba kaşığı pudra şekeri

1 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı toz karanfil

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

Servis için:

1 adet muz

2 adet kivi

YAPILIŞI

Yumurtaları geniş bir kaba alıp çırpın. Üzerine rendelenmiş elma, kakao, tereyağı, pudra şekeri, su, tarçın, karanfil ve kabartma tozu ilave edip karıştırın. Unu azar azar ekleyerek koyu kıvamlı bir karışım elde edin. Hazırladığınız hamurdan 1 kepçe alarak, ısıtılmış tost makinesine dökün. Makinenin kapağını kapatıp 6-7 dakika pişmeye bırakın. Tüm hamuru bu şekilde hazırlayın. Daha sonra pişen hamurları bir su bardağı ağzı ya da arzunuza göre bir kalıpla keserek şekillendirin. Muz ve kivi dilimleriyle süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Waffle, arzunuza göre çikolata sosla da servis edilebilir.
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