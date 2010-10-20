Elmalı Jöle

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çilekli jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlayıp, yarısını kuplara paylaştırın. Donması için buzdolabında 1 saat bekletin. Muhallebi için sütü bir tencereye alın. Üzerine un ve toz şekeri katıp, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocağın altını kapattıktan sonra margarinle vanilyayı ilave edip, karıştırın. Kuplarda donan jölenin üzerine hazırladığınız muhallebiyi pay edin. Muhallebi sıcakken üzerine ince dilimlenmiş elma ve ortadan ikiye bölünmüş çilekleri yerleştirin. Kalan jöleyi meyvelerin üzerine paylaştırın ve buzdolabında 1-2 saat daha bekletin. İyice soğuduktan sonra servis yapın.