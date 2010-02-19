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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Elmalı Terin

Elmalı Terin

Elmalı Terin
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Sevgililer Günü, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

450 gram elma

1 çorba kaşığı bal

1 tatlı kaşığı vanilya

2 su bardağı böğürtlen

6 adet yaprak jelatin

YAPILIŞI

Elmaları temizleyip, küp doğrayın. Elma şarabını 3'e, bal, vanilya ve böğürtleni 2'ye ayırın. Birinci kısım böğürtlen, bal ve vanilyayı kaynatıp blenderden geçirin. Ayrı bir yerde elma şarabı, bal, vanilya ve küp doğranmış elmayı kaynatıp blenderden geçirin. Yaprak jelatinleri suda dinlendirip suyunu sıkın. Kalan elma şarabını ısıtıp jelatinleri içine atın ve karıştırarak eritin. Jelatinli şarabı ikiye bölün. Bir bölümünü blenderden geçirdiğiniz elmalı karışımın içine ilave edin. Kalan böğürtlenleri baton şekildeki kek kalıbının tabanına yayıp buzdolabında 1 saat dinlendirin. Çıkardığınızda üzerine elma püreli karışımı döküp yeniden buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Buzdolabından alıp, üzerine böğürtlen püreli karışımı dökün. Buzdolabında 1 saat dinlendirip çıkarın. Oda sıcaklığında 20 dakika dinlendirip servis yapın.
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