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Erikli Cheesecake Tarifi

Erikli cheesecake tarifi ile misafirlerinizi gönül rahatlığı ile ağırlıya bilirsiniz.Erikli cheesecake nasıl yapılır detayları da yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz
Erikli Cheesecake Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

4 çorba kaşığı tereyağı

Bir buçuk su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı su

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

250 gram tatlı lor peyniri

10 adet kırmızı erik

Üzerine: Pudra şekeri

Servis için: Dondurma

YAPILIŞI

Yumurta ve tozşekeri derin bir kapta çırpın. Eritilmiş tereyağı, un, kabartma tozu, vanilya, süt, su ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip, tüm malzemeyi karıştırın. En son lor peynirini katın ve tekrar karıştırıp, ısıya dayanıklı yuvarlak bir kek kalıbının içine boşaltın. Üzerine çekirdekleri çıkartılmış ve iri doğranmış eriği yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarın ve üzerine pudra şekeri serpin. Dilimleyip, dondurma ile birlikte servis yapın.
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