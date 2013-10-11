Erikli Cheesecake Tarifi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
4 çorba kaşığı tereyağı
Bir buçuk su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 çay bardağı süt
1 çay bardağı su
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
250 gram tatlı lor peyniri
10 adet kırmızı erik
Üzerine: Pudra şekeri
Servis için: Dondurma
YAPILIŞI
Yumurta ve tozşekeri derin bir kapta çırpın. Eritilmiş tereyağı, un, kabartma tozu, vanilya, süt, su ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip, tüm malzemeyi karıştırın. En son lor peynirini katın ve tekrar karıştırıp, ısıya dayanıklı yuvarlak bir kek kalıbının içine boşaltın. Üzerine çekirdekleri çıkartılmış ve iri doğranmış eriği yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarın ve üzerine pudra şekeri serpin. Dilimleyip, dondurma ile birlikte servis yapın.