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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Erikli Jöle

Erikli Jöle

Erikli Jöle
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Şeker Bayramı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10-15 adet mürdüm eriği

2 paket jöle

4 su bardağı su

2-3 dal ıhlamur yaprağı

3-4 dal nane yaprağı

YAPILIŞI

Derin bir kaba aktardığınız 2 su bardağı sıcak suyun içinde jöleyi eritin. Daha sonra 2 su bardağı soğuk su ilave edin. Jölenin üçte birini pasta kalıbına veya derin bir kaba boşaltın. Üzerine birkaç adet mürdüm eriği, birer dal ıhlamur ve nane yaprağı dizin. Buzdolabında yarım saat dondurun. Dolaptan alıp kalan jölenin yarısını üzerine koyun. Birkaç adet mürdüm eriği, birer dal ıhlamur ve nane yaprağı katın. Donması için buzdolabında yarım saat bekletin. Dolaptan alıp kalan jöle ve erik ile ıhlamur, nane yaprağını ilave edin. Tekrar donması için buzdolabına alın. Servisten önce bir tabağa ters çevirip çıkarın.
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