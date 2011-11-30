Erikli Soğuk Tatlı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eriklerin çekirdeklerini çıkarın ve küçük parçalar halinde olacak şekilde robottan geçirin. Diğer taraftan bisküvileri blenderde toz haline getirin ve bir tabağa alın. Oda sıcaklığındaki margarinle karıştırın. Karışımı 18 cm çapında yağlanmış kelepçeli bir kabın dibine yayın ve buzdolabında donması için 2-3 saat bekletin. Yaprak jelatini soğuk suya batırıp çıkarın ve bir kaseye alın. Daha sonra üzerine sıcak su gezdirip eritin. Robottan geçirdiğiniz eriklerin içine süzme yoğurt, bal ve erimiş jelatini ekleyip karıştırın. Buzdolabından aldığınız bisküvili kabın üzerine boşaltın. Spatula ile düzelttikten sonra tekrar buzdolabında 2-3 saat bekletin. Servise yakın buzdolabından alın ve kalıbından çıkarın. Üzerini dilimlenmiş taze meyvelerle süsleyip, soğuk olarak servis yapın.