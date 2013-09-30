Erikli Tart Tarifi

yerleştirin. Çatalın ucuyla birkaç yerinden delin. Üzerine kabarmaması için alüminyum folyo yerleştirip, kuru bakliyat serpin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırının en alt katında yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Piştikten sonra bakliyat ile alüminyum folyoyu hamurun üzerinden alın ve soğumaya bırakın. İçi için badem, toz şeker, tereyağı, yumurta, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu blenderden geçirin ve karışımı pişen tart hamurunun üzerine yayın. Çekirdekleri çıkarılmış ve ortadan ikiye kesilmiş mürdüm eriklerini bademli karışımın üzerine dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.

Soğuk ve küçük parçalar halinde kestiğiniz tereyağı veya margarin, toz şeker, vanilya ve unu derin bir kapta iyice yoğurun. Çırpılmış yumurtayı ekleyip, tekrar yoğurun. Hamuru iki parçaya ayırın ve streç filmle sarın. Buzdolabında 1 saat bekletin. Hamurun bir parçasını tart kalıbı büyüklüğünde açın ve kalıbın içine