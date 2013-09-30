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Erikli Tart Tarifi

Erikli tart tarifi ile misafirlerinizi gönül rahatlığı ile ağırlıya bilirsiniz.Erikli tart nasıl yapılır detayları da yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz
Erikli Tart Tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet büyük boy mürdüm eriği

Tart hamuru için:

250 gram tereyağı veya margarin

1/3 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

İki buçuk su bardağı un

1 adet yumurta

İçi için: Yarım su bardağı badem

1/3 su bardağı toz şeker

5 çorba kaşığı tereyağı

1 adet yumurta

1 paket vanilya

1 çorba kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

YAPILIŞI

Soğuk ve küçük parçalar halinde kestiğiniz tereyağı veya margarin, toz şeker, vanilya ve unu derin bir kapta iyice yoğurun. Çırpılmış yumurtayı ekleyip, tekrar yoğurun. Hamuru iki parçaya ayırın ve streç filmle sarın. Buzdolabında 1 saat bekletin. Hamurun bir parçasını tart kalıbı büyüklüğünde açın ve kalıbın içine
yerleştirin. Çatalın ucuyla birkaç yerinden delin. Üzerine kabarmaması için alüminyum folyo yerleştirip, kuru
bakliyat serpin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırının en alt katında yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Piştikten sonra bakliyat ile alüminyum folyoyu hamurun üzerinden alın ve soğumaya bırakın. İçi için badem, toz şeker,
tereyağı, yumurta, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğunu blenderden geçirin ve karışımı pişen tart hamurunun üzerine yayın. Çekirdekleri çıkarılmış ve ortadan ikiye kesilmiş mürdüm eriklerini bademli
karışımın üzerine dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.
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