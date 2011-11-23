Erikli Tartölet

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eriklerin çekirdeklerini çıkarıp, ikiye ayırın. Yumurtaları ve şekeri çırpın. Margarini ilave edin. Limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. Karıştırıp, unu ilave edin. En son vanilyayı katın. Yağlanıp unlanmış küçük tartölet kalıplarına karışımı paylaştırın. Üzerine erikleri dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında erikler yumuşayana kadar pişirin.