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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Erikli Tartölet

Erikli Tartölet

Erikli Tartölet
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet mürdüm eriği

3 adet yumurta

8 çorba kaşığı toz şeker

Yarım paket margarin (oda sıcaklığında)

2 su bardağı un

1 paket vanilya

Yarım limonun suyu

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

YAPILIŞI

Eriklerin çekirdeklerini çıkarıp, ikiye ayırın. Yumurtaları ve şekeri çırpın. Margarini ilave edin. Limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. Karıştırıp, unu ilave edin. En son vanilyayı katın. Yağlanıp unlanmış küçük tartölet kalıplarına karışımı paylaştırın. Üzerine erikleri dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında erikler yumuşayana kadar pişirin.
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