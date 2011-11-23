Erikli Tartölet

Sofra Tarifi
MALZEMELER
8 adet mürdüm eriği
3 adet yumurta
8 çorba kaşığı toz şeker
Yarım paket margarin (oda sıcaklığında)
2 su bardağı un
1 paket vanilya
Yarım limonun suyu
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
YAPILIŞI
Eriklerin çekirdeklerini çıkarıp, ikiye ayırın. Yumurtaları ve şekeri çırpın. Margarini ilave edin. Limon suyu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin. Karıştırıp, unu ilave edin. En son vanilyayı katın. Yağlanıp unlanmış küçük tartölet kalıplarına karışımı paylaştırın. Üzerine erikleri dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında erikler yumuşayana kadar pişirin.