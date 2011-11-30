Erikli ve Peynirli Kiş

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle eriklerin çekirdeklerini çıkarın ve dilimleyin. Hamur için bir kasede un, margarin, toz şeker ve tuzu karıştırın. Hamur ekmek kırıntısı görünümü almaya başladığında, yavaşça sütü ekleyip, iyice yoğurun. 22 cm çapında bir kabı yağlayıp hamuru dibine yayın. Hamurun kenarlarını 3 parmak kadar yükseltin. Üzeri için beyaz peyniri bir kaba rendeleyin. İçine krema, toz şeker, yumurta, un ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip karıştırın. Karışımı hamurun üzerine boşaltın. Dilimlenmiş erikleri üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.