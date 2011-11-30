Erikli ve Peynirli Kiş

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6-7 adet mürdüm eriği
Bir buçuk su bardağı un
100 gram oda sıcaklığında margarin
2 çorba kaşığı toz şeker
Bir tutam tuz
4 çorba kaşığı süt
Üzeri için: 250 gram tuzsuz beyaz peynir
2/3 su bardağı krema
3/4 su bardağı toz şeker
1 adet yumurta
2 çorba kaşığı un
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
YAPILIŞI
Öncelikle eriklerin çekirdeklerini çıkarın ve dilimleyin. Hamur için bir kasede un, margarin, toz şeker ve tuzu karıştırın. Hamur ekmek kırıntısı görünümü almaya başladığında, yavaşça sütü ekleyip, iyice yoğurun. 22 cm çapında bir kabı yağlayıp hamuru dibine yayın. Hamurun kenarlarını 3 parmak kadar yükseltin. Üzeri için beyaz peyniri bir kaba rendeleyin. İçine krema, toz şeker, yumurta, un ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip karıştırın. Karışımı hamurun üzerine boşaltın. Dilimlenmiş erikleri üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.