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Sofra / Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar / Erikli ve Peynirli Kiş

Erikli ve Peynirli Kiş

Erikli ve Peynirli Kiş
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6-7 adet mürdüm eriği

Bir buçuk su bardağı un

100 gram oda sıcaklığında margarin

2 çorba kaşığı toz şeker

Bir tutam tuz

4 çorba kaşığı süt



Üzeri için: 250 gram tuzsuz beyaz peynir

2/3 su bardağı krema

3/4 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı un

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

YAPILIŞI

Öncelikle eriklerin çekirdeklerini çıkarın ve dilimleyin. Hamur için bir kasede un, margarin, toz şeker ve tuzu karıştırın. Hamur ekmek kırıntısı görünümü almaya başladığında, yavaşça sütü ekleyip, iyice yoğurun. 22 cm çapında bir kabı yağlayıp hamuru dibine yayın. Hamurun kenarlarını 3 parmak kadar yükseltin. Üzeri için beyaz peyniri bir kaba rendeleyin. İçine krema, toz şeker, yumurta, un ve rendelenmiş limon kabuğunu ilave edip karıştırın. Karışımı hamurun üzerine boşaltın. Dilimlenmiş erikleri üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.
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